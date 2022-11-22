Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen ve küçük Hasan toprağa verildi (2)

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AYŞENUR ÖĞRETMEN İÇİN CENAZE TÖRENİ

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan (22) için Nizip’te cenaze töreni düzenlendi. Hazreti Ali Camisi’ndeki törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile öğretmenin ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa-Hayriye Alkan çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Ayşenur Alkan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesi ile yakınları, gözyaşı döktü. Hayriye Alkan’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin teskin etmeye çalıştı.

‘ÖĞRETMENLER GÜNÜ’N KUTLU OLSUN ŞEHİDİM’

Ayşenur öğretmenin yakınları da tabutuna ’24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun şehidim’ yazılı çiçek bıraktı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namaz sonrası Ayşenur Alkan’ın cenazesi, gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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