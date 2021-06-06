Kariyer planlamasında yumurta dondurma yöntemi ile bebek sahibi olmak mümkün

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA) – KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı ertelemek isteyen kadınların yumurta rezervini 10 yıl dondurarak ileriki yıllarda yeniden çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, kariyer planlanmasının yanı sıra kemoterapi veya radyoterapi görecek kadınların ileriki yıllarda çocuk sahibi olabilmek için yumurta dondurma işlemi yaptırabileceğini söyledi. Yumurta dondurma işleminde kadın yumurtalarının ileride kullanılmak üzere saklandığını belirten Prof. Dr. Gökalp Öner, “Yumurta rezervi ve sayısı azalmış, erken menopoza giren, kemoterapi ya da radyoterapi alarak, kanser tedavisi görecek olan kadınlara anne olma şansı tanınıyor. Bu kadınların yumurtalarını toplayıp, dondurarak saklayabiliyoruz. Yumurta dondurma uzun yıllardır yapılan bir işlem. Üstelik hasta açısından zor olmayan, rahat bir işlem. Yumurtaları karından toplayabiliyoruz. Topladığımız yumurtaları da 10 yıl boyunca dondurabiliyoruz. Bu da kadın anne olmaya karar verdiğinde, bunun mümkün olabileceği anlamına geliyor” diye konuştu.

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AĞRISIZ BİR YÖNTEM

Yumurta toplama işleminin anestezi altında yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Öner, “Hastalarımız bu yöntemle hiçbir ağrı hissetmiyor. Gayet rahat bir yöntem. Yumurta alım işleminde herhangi bir kesi ve dikiş yapılmıyor. İğne ile yumurtaları topluyoruz. İşlem yaptığımız hastamızı, iki saat sonra taburcu ediyoruz. Bazen yeterli yumurta toplamak için birkaç seans gerekebiliyor. Özellikle yumurta sayısı az olan kadınlarda karından birkaç ay ara ile yumurtalarını topluyor ve bunları dondurabiliyoruz. Çeşitli nedenlerle gebeliği öteleyen kadınların yumurtalarının dondurulmasının iki önemli avantajı oluyor. Öncelikle genç yaşta dondurma işlemi yapıldığı için yumurta kalitesi yükseldiğinden gebelik elde edilme ihtimali yükseliyor. Ayrıca, yumurta sayısı az olan ya da erken menopoza giren kişiler de ilerde tüp bebek yöntemi ile gebelik şansını yakalayabiliyorlar. Kendi kliniğimizde yaptığımız yumurta dondurma işlemi, dünyada ve ülkemizde önemli merkezlerde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK DURUMDA BAŞVURULABİLİYOR

Yumurta dondurma yönteminin yaygınlaşmasını istediklerini belirten Prof. Dr. Öner, “Bazı kadınlar kariyer planladıkları için gebelik planlarını öteliyorlar. Yaş ilerledikçe hem yumurta sayıları hem de kalitesi azalıyor. Nasıl vücudumuz yaşlanıyorsa, yumurtalar da 35 yaşından sonra yaşlanıyor. Gerek kalitesi, gerekse sayısı düşebiliyor. Bu tür planlama yapan kadınlar yumurtaları toplatıp, dondururlarsa ilerleyen zamanlarda hem daha rahat hem de sağlıklı gebe kalma oranları artıyor. Bu yöntem kariyer ve çocuk planlamasına son derece uygun” şeklinde konuştu.