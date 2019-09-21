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      Zengin daha zengin olurken yoksul daha yoksul oluyor

      Murat Özbülbül -
      TÜİK tarafından açıklanan son istatistiki verilere göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir...
      Yazarlar

      Karısından dayak yiyen bakan!

      Nuri Kayış -
      Davetin sahibi ünlü bir siyasetçi. Konuklar arasında bakanlar, milletvekilleri ve sanatçılar var. Bakanlardan biri, ses sanatçısı Mualla Mukadder’e aşırı ilgi gösteriyor, onun...
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      Herkese iş bulmak zorunda mıyız?

      Murat Özbülbül -
      Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada; "Efendim 'işsizlik var', olabilir. Her üniversite mezunu iş sahibi olacak...
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      Yayın zorunlu, şiddet sorunlu!

      Nuri Kayış -
      Cumhurbaşkanlığı ile Aile Bakanlığı’nın imzasını taşıyan bir “Zorunlu Yayın” izliyorum zaman zaman televizyonlarda. Konu, aile içi şiddet… Görüntüler özetle...
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