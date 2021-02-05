Karışan cenazesi Elazığ’a getirilen Yıldırım, toprağa verildi/Ek fotoğraflar

İklim kriziyle bağlantılı yıkıcı olayların yaşandığı günümüzde, ekokırımı yani gezegenimizin doğasının geniş çaplı, şiddetli ve sistematik olarak yok edilmesini savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen diğer suçlar gibi bir uluslararası suç haline getirmek yönünde yeni bir sivil inisiyatif oluşuyor.