Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 8 kiloluk kitle çıktı

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Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, karın şişliği ve ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Münevver Hilal Yiğit’in (54) karnından başarılı operasyonla 8 kilogram kitle alındı.

Merzifon’da 2 çocuk annesi Münevver Hilal Yiğit, karın şişliği ve ağrısı şikayetleri üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Karnında kitle tespit edilen Yiğit, ameliyata alındı. Yiğit’in karnından operasyonla 8 kiloluk kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrası Münevver Hilal Yiğit, “İkiz bebek kadar büyüklükte bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da profesör Osman Fadıl Kara hocama başvurdum. Hocam da burada ameliyatımı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, beni bu durumdan kurtardı. Büyük bir rahatlama oldu çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı. Kitle olduğunu biliyordum açıkçası ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim” dedi.

Prof. Dr. Osman Fadıl Kara da “Büyük bir yükten kurtuldu. İkiz gebelik hamileliği gibi bir karına sahipti. Kocaman bir karın. Haliyle onu da rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyordu, hareketlerini kısıtlıyordu. Şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı” diye konuştu. (DHA)

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