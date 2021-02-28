Kargoyla kaçak tütün sevkiyatına polis baskını

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin bir kargo şubesine düzenlediği baskında 3 bin 220 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan gönderici ve alıcı şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’ndeki bir kargo şubesine gümrük kaçağı tütün gönderildiği bilgisine ulaştı. Kargo şubesine baskın yapan polis, yaptığı aramada, 3 bin 220 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan gönderici ve alıcı şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Polisin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir depoya yaptığı baskında ise 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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