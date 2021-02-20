Kargocunun darbettiği otizmli Kuzey’e taraftarlardan sürpriz doğum günü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde fotoğrafını çektiği kargo görevlisi tarafından darbedilen atipik otizmli Kuzey Kaan Saka, 11’inci yaş gününü Serik Belediyesporlu taraftar grubunun sürpriz doğum günü etkinliğinde pasta keserek, kutladı.

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde oturan zabıta memuru Hakan Saka ve Saniye Saka’nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, 13 Ocak günü saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisi K.T.’nin fotoğrafını çekti. İddiaya göre duruma sinirlenen kargo görevlisi K.T., Kuzey Kaan’ı itekleyip, apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan Saniye Saka, oğlunun yanına geldi. Durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen Hakan Saka, oğlunu darbeden kargo görevlisi K.T. hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kargo görevlisi K.T., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

MEŞALELİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Kuzey Kaan Saka’ya başta ailesi olmak üzere pek çok kişi moral vermeye ve bu olayı unutturmaya çalıştı. Bugün 11’inci yaş gününü kutlayan Kuzey Kaan Saka, sürpriz bir kutlamayla yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Serik Belediyespor’un taraftar grubu ‘Grup 1955’ tarafından Kuzey Kaan Saka için doğum günü sürprizi hazırlandı. Evinin önünde meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde ‘Kuzey Kaan sen bizim her şeyimizsin’ diyerek tempo tutan grup, Kuzey Kaan Saka’yı dışarı çağırdı. Önce annesiyle balkona çıkan Saka, yapılan sürpriz karşısında çok sevindi. Sevincini hareketleriyle göstermeye çalışan Saka, annesi Saniye Saka ve babası Hakan Saka ile sokağa çıkıp, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek kesti.

‘DURUMU ÇOK İYİ, HERKES DESTEK OLUYOR’

Baba Hakan Saka, “Taraftar grubunun yaptığı sürpriz için teşekkür ederim. Çok duygulandırdılar. Olaydan sonra Kaan’ın durumu çok iyi, herkes destek oluyor. Eğitimine devam ediyor. Doktorların kontrolü altında. Gençler de bize destek oldu” dedi.

1955 Taraftar Grubu sorumlusu İsa Akın, “Kaan kardeşimizi tanımaktan mutlu olduk. Kendisi sevgi ve hayat dolu. İnşallah geleceği güzel olur” diye konuştu.

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