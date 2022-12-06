Kargo şubesindeki pakette 100 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, kargo şubesindeki pakette, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı 81 bin makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan’da bulunan kargo şubesindeki pakette şüphe üzerine arama yaptı. Pakette, yasa dışı yollardan getirildiği ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlenen; 21 bini tütün dolu, 60 bini boş 81 bin makaron ele geçirdi. 2 şüpheli, gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı. (DHA)

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