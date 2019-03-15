Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki kargo şubesinde oluşan koku endişe yarattı. İş yerinde ölçüm yapan AFAD ekipleri, kokunun temizlik ürünlerinden sızmış olabileceğini belirtti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 100. Yıl Bulvarı’ndaki kargo şubesinde meydana geldi. Şubenin çalışanları, içeriyi saran yoğun kokudan rahatsız olarak sokağa çıktı. Gözleri yaşaran ve öksürmeye başlayan çalışanlar, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, iş yerini güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ekipleri, maske ve özel kıyafetle içeri girerek koku ölçümü yaptı. Kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığını tespit eden AFAD çalışanları, içerideki temizlik ürünlerinden sızmış olabileceğini belirtti.

Yoğun koku nedeniyle gözlerinin yandığını söyleyen işyeri çalışanı, “İçeride yoğun bir koku başladı. Gözlerimizi, boğazımızı yaktı. Sonra da dışarı çıktık. Şu anda ilgileniyorlar ama nereden ne kokusu geliyor, bilmiyoruz. Öksürmemize ve gözlerimizin yaşarmasına neden oldu” dedi.