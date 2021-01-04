Kargo şirketinden yeni yıla özel yüzde 21 indirim

İSTANBUL (DHA) – Yurtiçi Kargo, yeni yıla özel indirim kampanyasını resmi hesaplarından duyurdu. 15 Ocak tarihine kadar sürecek olan kampanya ile tüm bireysel gönderilerde yüzde 21 indirim uygulanacak.

Yurtiçi Kargo, yeni yılın ilk günlerinde tüm bireysel gönderilerde kullanabilmek üzere yüzde 21 oranında indirim kampanyası düzenlediğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kampanya kapsamında şubelere teslim edilen tüm gönderilerde standart taşıma ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşteriler yüzde 21 indirim fırsatından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin şubelerimize gittiklerinde ‘Yeni Yıl Kampanyası’ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak. Kampanya 15 Ocak tarihine kadar sürecek” denildi.