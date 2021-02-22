Kargo sektörünün en teknolojik markası belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’deki markaların teknoloji alanındaki, tüketici marka algısını araştıran ödül programı olan Tech Brands Turkey’de bu yıl, en teknolojik marka kategorisinde birincilik ödülünü Yurtiçi Kargo aldı.

Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödül töreni, bu yıl online olarak düzenlendi. Enerjiden dayanıklı tüketim mallarına, havayollarından otomotive, özel eğitim kurumlarından bankalara kadar 26 sektörde hizmet veren şirketlerle ilgili yapılan ankette tüketicilerin verdiği yanıtlara göre kargo sektörünün en teknolojik şirketi Yurtiçi Kargo oldu. Kargo şirketi, geçen yıl da aynı ödüle layık görülmüştü.

“TÜM YAZILIMLAR ŞİRKET İÇİNDE ÜRETİLİYOR”

Şirketten yapılan açıklamada, “Mobil uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı Yurtiçi Kargo’da tüm operasyon aşamalarında ve müşterilere sunulan hizmetlerde şirket bünyesinde geliştirilen yazılım sistemlerinden yararlanılıyor. Kargo sektöründe müşterilerin kullanımına sunulan mobil uygulamayı ilk geliştiren şirketlerden biri olan Yurtiçi Kargo’nun uygulaması ile müşteriler kargolarını teslim ettikleri andan itibaren uygulama üzerinden takip edebiliyor. Kuryelerin kullandığı el terminallerinde kullanılan yazılım da kendi ar-ge merkezinde geliştiriliyor. El terminalleri ile kargo operasyonunun kesintisiz ve güvenli bir şekilde takip edilebilir olmasını sağlıyor” denildi.

Açıklamanın devamında, “Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği YK Plus projesiyle sektöre yeni teslimat modelleri ve yeni uygulamalar kazandıran Yurtiçi Kargo, bu projede de kendi yazılımlarını kullanıyor. YK Plus Taşıyıcı ve Teslim Noktaları için geliştirilen mobil uygulama ile kargo süreci güvenli bir şekilde yönetiliyor. Taşıyıcı ve Teslim Noktası uygulamasında yer alan kişilerin akıllı telefonlarına yükledikleri mobil uygulama sayesinde kargo teslim süreci güvenli bir şekilde takip edilebiliyor” ifadelerine yer verildi.

EN GÜVENİLİR KARGO ŞİRKETİ SEÇİLDİ

Ayrıca e-ticaret kullanımında büyük bir artışın yaşandığı 2020 yılında sergilediği performansla müşterilerinin güvenini kazanan Yurtiçi Kargo, Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette de en güvenilir kargo şirketi olarak seçildiğini duyurdu.

Kasım ayında 2 bin 4 yüz kişi ile yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 56.2’si kargo şirketi tercihinde ‘güvenilir hizmet vermesi’nin belirleyici olduğunu söylerken, katılımcıların yüzde 21.8’i en çok Yurtiçi Kargo’ya güven duyduklarını söyledi.