Kargo araçlarında cinsel güç artırıcı hap ile kaçak tütün ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu’nda jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 kargo aracında yapılan aramada, cinsel gücü artırıcı 17 bin hap ile kaçak tütün ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde 2 kargo aracını durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 5 kilo 177 gram kaçak tütün, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 290 kilo kaçak aromalı pipo tütünü, 15 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 4 bin 880 paket kaçak sigara, bin 210 kaçak puro ve 320 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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