Türkiye Erkekler Basketbol 1’inci Lig lideri Karesispor’un yönetici, antrenör ve oyunc

Balıkesir’in merkez Karesi Belediyesi bünyesinde etkinlik gösteren Karesispor bay Basketbol Takımı, her hafta bir okulda düzenlemiş olduğu panellere devam ediyor. Fen Bilimleri Temel Lisesi’nde düzenlenen panelde Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur ve oyunculardan Thomas Gipson, Seray Yıldırım ve Mehmet Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.

Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, “Karesispor basketbol ekibi olarak bugün buraya hem kulübümüzü tanıtmak hem de sizlerle tanışarak basketbol konuşmaya geldik. Karesispor, 2014 senesinde Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulmuş bir spor kulübü. Kulübümüz kurulalı yalnızca 4 sene olmasına rağmen Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden bir kulüp. Bunu da üç sene içinde iki lig yükselerek başarmış bir kulüp olarak Türkiye Basketbol Ligi’nde Balıkesir’i temsil ediyor” dedi.

Öğrenciler arasında daha önce Karesispor maçlarına gelen olup olmadığını soran Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur ise, “Ben hepinizi Cumartesi günü saat 16.00’da oynayacağımız Manisa Spor karşılaşmasına çağırmak istiyorum. Siz salonda bizlerle beraber olarak bizlere destek olun, biz de inşallah size alacağımız bir galibiyetle teşekkür edelim” diye konuştu.

Panelin sonunda, üstünde okulun adı yazılı Karesispor forması okul yönetimine armağan edildi. Panel, çekilen hatıra fotoğrafları ve Karesisporlu oyuncuların spor salonunda oynadıkları mini bir maç ile sona erdi.