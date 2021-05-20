Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Pandemi nedeniyle kurye hizmet faaliyetleri de yaygın hale geldi. Ekonomik hayat içinde yerini alan kurye hizmetleri vergi hukuku düzenlemeleri kapsamında uygulama alanı bulmaya başladı. Şahsına ait bir motosikletle bazı firmalara verilen kurye taşımacılığı hizmeti bile katma değer vergisi tevkifatına tabi olduğuna ilişkin özelge verildi.