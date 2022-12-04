Kardeşinin organlarıyla 2 kişiye, kendisi de eşine hayat verdi

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kardeşi Mehmet Çelen’in organlarını bağışlayıp, organ bekleyen 2 kişinin sağlığına kavuşmasını sağlayan Elif Çağdaş (26), 1 yıl sonra da böbrekleri iflas eden eşi Hamdi Çağdaş’a (40) böbreğini vererek tekrar hayata dönmesini sağladı.

Organları bağışlanan Mehmet Çelen’in yaptığı kaza, 1 Temmuz 2021’de Yeni Mahalle’de meydana geldi. 18 yaşındaki Mehmet Çelen motosikletiyle seyir halindeyken, yolda aniden dönüş yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı. Kasksız sürücü Çelen, kazada ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırılan Çelen’in 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ablası Elif Çağdaş ve ailesi Çelen’in organlarını bağışladı. Çelen’den alınan 2 böbrek Ankara ve Muğla’da organ bekleyen 2 hastaya nakledildi. Çelen’in kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Çelen’in motosikletle seyir halindeyken aniden dönüş yapan kamyonete çarpması yer alıyor.

Genç yaşta erkek kardeşini trafik kazasına kurban veren bir çocuk annesi Elif Çağdaş, bir yıl sonra geçen haziranda bu kez de 1993 yılından bu yana böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve diyalize giren eşi Hamdi Çağdaş’ın böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Elif Çağdaş, böbrek nakli için gönüllü oldu. Yapılan testlerde doku uyumları da olumlu çıkınca PAÜ Hastanesi’nde yapılan ameliyatla Elif Çağdaş’tan alınan bir böbrek, eşi Hamdi Çağdaş’a nakledildi. Ameliyatın ardından Çağdaş, eşinin verdiği böbrekle tekrar sağlığına kavuştu. PAÜ Hastanesi Organ Nakli Bölümü, eşine böbreğini veren Elif Çağdaş’a teşekkür plaketi verdi.

‘GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYİP GİTMESİNE RAZI GELEMEZDİM’

Kardeşinin başkalarına, kendisinin ise eşine hayat verdiğini söyleyen Elif Çağdaş, “Kardeşimi 18 yaşında kaybettim. Ailemizle organlarını bağışladık. İki böbreği Ankara ve Muğla’da iki hastaya umut oldu. Kardeşimin 2 böbreğiyle 2 kişi yeniden hayat buldu. Ben de eşimin gözlerimin önünde eriyip gitmesine razı gelemezdim. Böbreğimi bağışladım. Organ bağışlamak çok güzel bir duygu, şu an çok iyiyiz” dedi.

‘ONA BİR HAYAT BORÇLUYUM’

Eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Hamdi Çağdaş ise “Kayınbiraderim kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Ben de böbrek hastasıydım. Böbreklerim iflas edince eşim, düşünmeden böbreğini bana verdi. Ona bir hayat borçluyum. Kardeşi başkalarına eşim de bana hayat verdi” diye konuştu.(DHA)

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