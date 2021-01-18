Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, ‘Elimi ayna kesti’ diyerek teslim oldu

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) – BURSA’da Fatih A. (27), evde tartıştığı kardeşi Semih A.’yı (19) bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Semih A. hayatını kaybederken, Fatih A. ise İznik Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, “Elimi ayna kesti” dedi. Fatih A. ardından baygınlık geçirirken, kısa süre sonra cinayet ortaya çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Fatih A. ile kardeşi Semih A. evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşinin üzerine yürüdü. Kaçmaya çalışan Semih A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A., kardeşini olay yerinde bıraktıktan sonra İznik Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Burada “Elimi ayna kesti” dedikten kısa bir süre sonra baygınlık geçirdi.

İki kardeşin kaldığı daireden bağırışmalar duyan komşuları polise haber verdi. Bu sırada eve gelen kuzenleri Semih A.’yı yerde yatarken buldu. İihbar üzerine gelen polis araştırma başlatırken, sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Semih A., İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Semih A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fatih A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI