Ana Sayfa Video Haber Kardeşi diyalize girmesin diye böbreğini bağışladı Kardeşi diyalize girmesin diye böbreğini bağışladı Video Haber Kardeşi diyalize girmesin diye böbreğini bağışladı YazarEditör -9 Mart 2019 40 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_03/2019_03_09/2228605/denizli_kardesi_diyalize_girmesin_diye_bobregini_bagisladi.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber İmamoğlu: Başkan seçilirsem kadınlar 8 Mart’ta çalışmayacak Kültür-Sanat Haberleri 20 sanatçıdan kadına yönelik şiddete karşı anlamlı sergi Güncel Haberler Sonsöz Gazetesi’nin manşeti Binali Yıldırım’a soru olduFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraaçık enter location 10.8 ° C 12.8 ° 9 ° 32 % 1kmh 0 % Cts 15 ° Paz 15 ° Pts 14 ° Sal 11 ° Çar 9 ° @sonsozgazete4.620 TakipçilerTakip Et