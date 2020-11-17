Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada Erman Ö. (36) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akören Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, egzoz ustası olan Erman Ö. ile ağabeyi E.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö., kardeşi Erman Ö.’yü bıçaklayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Erman Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Erman Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Erman Ö.’nün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

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