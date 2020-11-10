Kardeş iki ortak arasında icra kavgası: 3 yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te kardeşiyle ortak işlettiği güzellik merkezine icra kararı aldırması üzerine iki kardeş arasında çıkan kavgada 3 kişi aldığı darbelerle yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bulunan bir iş hanındaki güzellik merkezinde meydana geldi. Güzellik merkezinin ortakları Mustafa Ö. ile kardeşi Hatice Ö. iş yeri ile ilgili mahkemelik oldu. Mahkemeden çıkan icra kararı üzerine, icra memurları ve beraberindeki Ahmet D. ile güzellik merkezine gelen Mustafa Ö., burada kardeşi Hatice Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesi üzerine Hatice Ö., güzellik merkezinde bulunan bir vazoyu Ahmet D.’nin üzerine fırlattı. İki taraf arasında kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kavga sırasında yaralanan Hatice Ö.’yü ambulansa alarak, hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Hatice Ö.’nün arkadaşı Ömer A. ile Ahmet D. iş hanının kapısında karşılaştı. Ömer A. ile Ahmet D. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında başına yumruk darbesi alan Ahmet D. baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, Hatice Ö., Ahmet D. ve Ömer A.’yı hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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