Bugün sizlere dün sonsuzluğun sahibe uğurladığımız güzel bir dost kıymetli bir kardeş değerli bir insan olan yüreği güzel kendi güzel gönlü güzel seyit kardeşimi kaybedince hayata dair bir kaç kelam paylaşmak istedim.

Günümüz de artık grip misali birçok insanımızın uğraştığı illet nalet bir hastalık olan kanser maalesef bu genç kardeşimin de vücuduna sinsice yerleşti. Gerekli tedavileri olmasına, yaşam sevincini hep diri tutmasına rağmen maalesef yeterli gelmedi ve kansere yenik düştü.

Sağlıklı, mutlu ,yaşadığı hayatında çocukları hayatının her saniyesi olan ve güzel bir hayat süren kardeşimiz çok kısa bir sürede hayata gözlerini yumdu. Ufacık bir hastalık bile Bizi işimizden ailemizden sosyal hayatımızdan uzaklaştırıyor hayat o süre zarfında duruyor hastalık geçince daha çok kıymetini biliyoruz rahat aldığımız nefesin sağlıklı gezdiğimiz günlerin maalesef Seyit kardeşimin böyle bir şansı olmadı ama o hastalığı sürecinde de biliyordu dua ediyor şükrediyordu onu kaybedince bunların kıymetini İşte tam o an tekrar farkına vardım hayatın bir anlık olduğunu çok sağlıklı bir hayat sürerken aniden hasta olabildiğimizi ortalama 55/65 yaşında ölümü beklerken sadece birkaç ay yaşayabildiğimizi… Fakat neredeyse çoğumuz başımıza bir musibet gelmeden bilmiyoruz bunların kıymetini O yüzden biz başımıza bir şey gelmeden acı çekmeden çok geç kalmadan farkına varalım hayatımızın ne kadar değerli olduğunun Hayat bizim tahmin ettiğimizden çok daha kısa ve bir anlık sevdiklerimizi göreceğimiz süre istediğimizden çok daha kısa yarın ölecekmiş gibi hem ahirete hem de hayatı ansızın terk edecekmiş gibi yaşayıp sevdiklerimizin yanında onlarla hayatı güzel yaşamalıyız ölüm, hastalık her an hepimizin başına gelebilir sağlıklı huzurlu sevdiklerimizle mutlu bir hayat yaşamamız dileğiyle.

Seyit kardeşime tekrardan Allahtan rahmet ,ailesi ve biz sevenlerine sabır diliyorum mekanın cennet olsun güzel kardeşim SEYİT