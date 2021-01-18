Karda kayıp böyle çarpıştılar

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İstanbul Kağıthane’de, kar yağışıyla birlikte yollar buz pistine döndü. Kar kazaları meydana gelirken, o anlar ise böyle görüntülendi…

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