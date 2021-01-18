Karda kayıp böyle çarpıştılar

Rusya, (DHA)- Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, ülkede koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonunun bulunduğunu, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu açıkladı. Rusya'dan koronavirüs...