Karçal Dağı’nda göller ve akarsular buz tuttu

Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ile birlikte Karçal Dağı eteklerinde buz tutan göller ve akarsular, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Borçka ilçesindeki Camili köyünde bulunan Karçal Dağı’nda sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Dağın eteklerindeki göller ve akarsular soğuk havayla birlikte buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan dağ yamaçları ile buz tutan göller ve akarsular, güzel görüntüler oluşturdu. O anlar doğa fotoğrafçısı Tahsin Avcı tarafından görüntülendi.

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