Karbonmonoksitten zehirlenen polis, Ankara’da toprağa verildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ERZİNCAN’da evde kombi borusunun yerinden çıkması sonucu eşi edebiyat öğretmeni Özlem Akgül Çabuk ile birlikte karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) Ankara’da toprağa verildi.

Osmanlı Mahallesi’nde oturan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile edebiyat öğretmeni eşi Özlem Akgül Çabuk, önceki gün yakınları tarafında evde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede, çatıda oluşan buz sarkıtının düşmesi sonucu doğal gaz kombisi borusunun yerinden çıktığı görüldü. Karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen ve dün Erzincan Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenen çiftten polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk’un cenazesi Ankara’ya, eşi Özlem Akgül Çabuk’un cenazesi ise İstanbul’a gönderildi.

Mehmet Ufuk Çabuk için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisinde tören düzenlendi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın yanı sıra Çabuk’un annesi Fatma, babası Halil İbrahim Çabuk ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Oğlunun ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu öpen anne Fatma Çabuk, “Cennet mekanın olsun oğlum. Hakkım sana helal olsun. Bayrağımız, vatanımız var olsun oğlum. Bütün dalgalanan bayraklar sana dua etsin oğlum” diyerek gözyaşı döktü. Daha sonra Mehmet Ufuk Çabuk’un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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