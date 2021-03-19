KARAYAZI: ALTINA TALEP DEVAM EDİYOR

Ulus’ta bir kuyumcu dükkanı sahibi olan Hasan Karayazı, hem mesleğe hem de pandeminin etkilerine yönelik gazetemize konuştu.

Esma ALTIN/ANKARA

Kuyumcu Hasan Karayazı, kuyumculuk mesleği ve altın piyasası ile ilgili gazetemize konuştu. İnsanların altını sevdiklerini ve altına değer verdiklerini belirten Karayazı; “Pandemi sürecinde diğer sektörlere göre çok etkilendik diyemem ama az da olsa durgunluk oldu. Toplum ve millet olarak altını seviyor insanlarımız. Altına çok değer verdikleri için ve altın değeri kaybolmayan bir ürün olduğu için talep devam ediyor.” dedi.

‘TALEP HER ZAMAN VAR’

Özellikle pandemi sürecinin kuyumculuk sektörü üzerinde bir etkisi olup olmadığı ile ilgili bilgi veren Karayazı şunları söyledi; “Altına talep yine oluyor ama eskisine göre biraz düşüş var tabi ki. Piyasada biraz durgunluk hakim. Pandemi sürecinde diğer sektörlere göre çok etkilendik diyemem ama az da olsa durgunluk oldu. Bir lokanta, bir kafe, vs. gibi yerlere göre biraz daha iyi geçiriyoruz bu süreci. Toplum ve millet olarak altını seviyor insanlarımız. Altına çok değer verdikleri için ve altın değeri kaybolmayan bir ürün olduğu için talep devam ediyor.”

Vatandaşın yatırım amaçlı aldıkları ürünleri sıralayan Karayazı şunları aktardı; “Son zamanlarda bilezik, çeyrek, yarım, gram altına rağbet daha fazla. En çok bu ürünleri satıyoruz şu an. Fantezi takılar dediğimiz daha işlemeli ürünleri insanlar eskisi kadar çok tercih etmiyor. Bu ürünler genellikle aksesuar olarak takmak için tercih ediliyor. Yatırım için pek alınmıyor artık.”

‘KUYUMCULUK ÖLMEZ’

Kuyumculuk mesleği ve zorlukları hakkında konuşan Karayazı; “Kuyumculuk mesleği ölmeyecek bir meslek. Çünkü örf ve adetlerimiz gereği de altını seven, takan bir millet olduğumuz için bu mesleğin hiçbir zaman bitmeyeceğine inanıyorum. Mesleğimiz zorlukları da var tabii. Hırsızlık olayları ile karşı karşıya gelip saldırıya uğrayan meslektaşlarımız oluyor. Ama biz bölge olarak Ulus’ta çarşı içinde kalabalık bir yerde olduğumuz için burada güvenliğimiz var, sivil polisler de geziyor. Mahalle gibi daha sakin yerlerde ve tek dükkan olarak bulunuyorsanız o zaman sıkıntı artıyor. Çünkü güvenliği kuyumcunun kendisinin sağlaması gerekiyor. Ama dediğim gibi biz çarşı içinde olduğumuz için o konuda biraz daha emniyetliyiz diye düşünüyorum. Altın yükseldikçe, hırsızlıklar da aynı oranda artıyor.” ifadelerini kullandı.