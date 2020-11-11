Karataş’ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor

Can ÇELİK- Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA’nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan ‘Polatbey’ isimli balıkçı teknesi, bir gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu. Teknedeki 5 balıkçıya ulaşılamadığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, balıkçıları bulmak için çalışma başlattı.

Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş’ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Teknede çalıştığı öğrenilen 5 balıkçıyı bulmak için kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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