Karataş’ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor/ Ek fotoğraf

Kütahya’da aralıklarla 1989 yılından bu yana sürdürülen Seyitömer Höyüğü kurtarma kazısında son 6 ayında 2 binin üzerinde tarihi eser ortaya çıkarıldı. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu 250 kişilik ekip ve 50 uzmanın görev aldığı kazılarda 5 bin yıllık tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılırken, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kazının bilimsel danışmanı Nazan Ünan, kazının Türkiye’nin günümüzdeki en büyük kurtarma kazısı olduğunu söyledi.