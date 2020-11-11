Ana Sayfa Güncel Haberler Karataş’ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor/ Ek fotoğraf
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Çobanın kaybettiği 55 küçükbaş, dronla bulundu
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban O.G.G'nin kaybettiği 55 küçükbaşı, dron kullanarak, havadan tespit etti. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan O.G.G., Kesikbaş Mahallesi'nde,...
Hatalı park eden otomobilin etrafındaki kalabalığa gülümseten ‘sosyal mesafe’ uyarısı
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da otomobilini hatalı park eden sürücü nedeniyle caddede trafik akışı kilitlendi. Polisten sürücüsünü aradığı otomobilin çevresinde toplanan kalabalığa gülümseten sosyal...
Derede erkek cesedi bulundu (2)
OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde bulunan erkek cesedinin Ercan Kaplan'a (35) ait olduğu belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni,...
Türkiye’nin en büyük kazısında 6 ayda 2 bin parça eser ortaya...
Kütahya’da aralıklarla 1989 yılından bu yana sürdürülen Seyitömer Höyüğü kurtarma kazısında son 6 ayında 2 binin üzerinde tarihi eser ortaya çıkarıldı. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu 250 kişilik ekip ve 50 uzmanın görev aldığı kazılarda 5 bin yıllık tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılırken, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kazının bilimsel danışmanı Nazan Ünan, kazının Türkiye’nin günümüzdeki en büyük kurtarma kazısı olduğunu söyledi.