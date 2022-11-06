Karasu’da denize giren Rus vatandaşı 2 arkadaştan 1’i kayıp 

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Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde denize giren Rus vatandaşı 2 kişi gözden kayboldu. 2 kişiden 1’i yüzerek kıyıya çıkarken diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Karasu ilçesi Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan sahile gelen Rus vatandaşı 4 arkadaştan 2’si, hava karardıktan sonra denize girdi. Bir süre sonra denize giren arkadaşlarını gözden kaybeden sahildeki 2 kişi, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de sahilde arama çalışması başlattı. Çalışmalar esnasında denizde kaybolan 2 kişiden Achemez Aliyev yüzerek kıyıya çıktı. Aliyev, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kayıp olan Temmot Aliyev’i arama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

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