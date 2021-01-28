Karasu-Köstence ve Alsancak-Taragona Ro-Ro hatları hizmete giriyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Sakarya’daki Karasu Limanı’ndan, Romanya’daki Köstence Limanı’na Ro-Ro seferlerinin 3 Şubat’ta, İzmir Alsancak Limanı’ndan İspanya’nın Tarragona Limanı’na ilk seferin 5 Şubat’ta yapılmasının planlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birçok avantajı olan Ro-Ro taşımacılığının etkin kullanılmasının, oluşabilecek karayolu trafiğinin deniz yoluna kaydırılması, ihracatın arttırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından kombine taşımacılığın en iyi uygulamaları arasında olduğu belirtildi. Yeni Ro-Ro hatlarının açılması ile ilgili yoğun çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Taşımacılık, lojistik sektörünün ve ihracatçıların bu yeni hatlardan azami fayda sağlamaları planlanmaktadır. Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yolu ile olan ihracatın toplam taşımalarındaki payını arttırarak; ihracatçılara önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlanmaktadır” denildi.

İzmir Alsancak Limanı’ndan Ro-Ro taşımacılığının yeniden açıldığı belirtilerek, “Bu kararın, dış ticaret ve lojistik ile iştigal eden firmaların işlerine olumlu yansıyacağı ve ülkemiz ekonomisine ivme kazandıracağı değerlendirilmekte olup, Alsancak Limanı’ndan ilk Ro-Ro seferinin 5 Şubat 2020 Cuma günü İspanya’nın Tarragona limanına yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımız yoğun çabalarıyla ülkemizden Avrupa’ya taşımacılık yapan nakliyecilerimize önemli bir katkı sağlamak üzere Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Sakarya ve Kocaeli sanayi bölgelerini hinterlandına sahip Karasu Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na Ro-Ro seferlerinin de 3 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılması planlanmaktadır” ifadesine yer verildi.

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