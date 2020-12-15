Kararsızlar partisi neden büyüyor

Son zamanlarda anket şirketlerinin halkın siyasal nabzını tutmak için yaptıkları çalışmalarda anlamlı bir sonuç ortaya çıkıyor. İktidar partisi oy kaybediyor ancak bu oylar her hangi bir muhalefet partisine gitmiyor.



Muhalefet partileri, iktidar partisinin ülkeyi yönetemediğinden bahisle, sorunların tespit edilemediği ve bunların akılcı çözüm yollarının bulunamadığını, israf ekonomisini önleyemediğini söylüyor. Doğrusu bu pek de hafife alınacak bir iddia değil. AKP iktidarı 10 yılda 15 paket açıkladı ve her paketten sonra ekonomi daha fazla kötüye gitti. İstihdamı artırmak ve işsizliğe çare olacak paketler işsizliği azaltmadığı gibi daha fazla artırdı.

AKP iktidarının artık toplumsal sorunlara çözüm üretemediğini halk da görmekte. Ülkeyi yönetemediği pandemi koşullarında daha da görünür hale geldi. Virüse karşı etkili önlemlerin alınamaması, maske dağıtımından, hasta ve vaka sayısı kavramını tıp bilimine sokarak gerçek hasta sayısının açıklanmaması, aşı teminine ilişkin tutarlı ve her aşamasının halkın bilgisine sunulamaması bütün çıplaklığıyla neredeyse bütün tarafların kanattı.



Bütün bunlar ortada iken anketlerden sürekli sayıları büyüyerek ortaya çıkan anlamlı bir veri görülmekte. Kararsız seçmenler. Yani bu ülkede yaşayan ve oy verme hakları olan yurttaşlarına bu kadar çok siyasi parti var iken ve iktidar partisi artık toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayken oyların her hangi bir muhalefet partisine gitmemesi.

Sanayi toplumu gelişirken üretim tarzının ortaya çıkardığı yeni sınıflar ve toplumsal aktörlerin yaşama, düşünme ve örgütlenme tarzını da ortaya çıkarmış olmasıydı. Bu üretim biçimi, kendi koşularının ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve siyasal yapıları inşa etmişti.



Ne değişti peki. Artık bu toplumsal yaşam tarzının ortaya çıkardığı kurumlar ve davranış biçimleriyle toplumu yönetemez oldu, başarılamaz oldu ve hiçbir şeye kalıcı değer katamaz oldu.

Heyecanımız mı kayboldu? Dünyanın sonu mu geldi? İnsan türü olarak artık yaşamıyor muyuz? Ekonomik, sosyal ve siyasal taleplerimiz mi azaldı? Bunlar olmadığına göre başka nedenler olmalı. Bu nedenler her ne kadar henüz ortaya bütün çıplaklığıyla çıkmamış olsa da bazı belirtileri ile bize yeni fikirler vermektedirler.



Teknolojik yenilenme, bazılarınca teknolojik devrim üretim tarzının değişmesine neden olmakta ve toplumsal kesimlerin taleplerinde farklılaşmalar ortaya çıkarmaktadır. Bilgi ve teknolojinin gelişmesi toplumsal üretim biçiminin değişmesine koşut olarak toplumsal yaşamın parçalanmasına ve farklılaşmalarına neden oluşturuyor. Toplumda ortaya çıkan siyasal talepler, devleti yönetmek üzere talip olanların sadece siyasal iktidarı ele geçirmelerinden daha geniş bir alanı kapsayıcı hale gelmesine neden oluyor. Bilgi, iletişim ve ulaşımdaki vb. gelişmeler daha kapsayıcı bir yönetişim anlayışını ortaya çıkarıyor olması.

İktidarın siyasal yönetimi eline geçirmesi ve olabildiği kadar bu güç içerisinde kök salması, bunu bir yarış haline getiren patilerin, toplumda ciddi bir itibar kaybına uğramasına neden olmaktadır. İnsanlar bu yarışı sürdüren partileri kendilerine ne yakın buluyorlar, ne de katılmak için bir çaba gösteriyorlar. Bu uzaklaşma, toplumsal kesimlerin siyasetten bekledikleri taleplerin azalması değil tabi ki.

Siyasal partiler, toplumda yeni gelişen değerleri anlamakta zorlandıkları ve toplumun sorunlarını kavrayamadıklarını göstermektedirler. Ortaya koydukları dil ve toplumsal sorunlara karşı ürettikleri çözümler kapsayıcı olmaktan ve insanların siyasi süreçlere katılmasını( gençlerin, kadınların, emeğiyle geçinen çalışanların, esnafın vb.) sağlayacak düzeyde, yenilikçi bir örgütsel çabanın olmaması. Var olanı sadece görmek ve söylemekten ibaret olunması. Gündelik yaşamı kolaylaştıracak, belirsizliklerin asgariye indirilmesini öneren yenilikçi programların oluşturulamaması.

Diğer taraftan siyasi mecraların dışına kayan kesimler açısından siyaset sadece devlet mekanizmasının ele geçirilmesinden değil, siyasi alanın başka araçlarla da yürütülebileceğini ve alan genişlemesinden kaynaklı olduğunu fark etmeleri. Siyaset yapma biçimlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi de( sivil toplum örgütleriyle ve sosyal medya üzerinden yan yana gelme, bir yere bağlı olmama vb.) bunu destekliyor gözüküyor.



Esas olarak, toplumsal yaşam alanın değişmesine rağmen, siyasal partilerinin kendilerini değişen koşullara göre yenileyememeleri. Ana muhalefet partisinin ve onun oluşturduğu millet ittifakının esasa ilişkin bir toplumsal değişim planlarının olmaması. Tabi cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden, parlamenter yönetim sistemine geçmek sadece bir üst yapı kurumu olarak bir değişiklik olarak düşünülürse de, esasa ilişkin toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlam ifade etmiyor oluşudur.

O nedenle muhalefetin toplumsal kesimlerle kurduğu ilişki ve ortaya koyduğu çözüm önerileri toplumda yeterli bir karşılık bulmuyor. Bilimin ve teknolojinin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal bilimlerden gelen yeni fikirlerden anlamlı sonuçlara ulaşamıyor. Fikirler, geleneksel örgütlenmelerden daha hızlı yayılıyor olması toplumsal genişleyici karşılıklar buluyor oluşudur.

Gelişen değişimleri kavramayan, zaman diliminde genişleyen ve parçalanarak farklılaşan toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları üzerine yeni fikirleri geliştiremiyorlar. Kapsayıcı olamayan siyasi partiler geçmişin geleneksel örgütlenme alışkanlıkları ve söylemleriyle yeni bir iktidar alternatifi olamıyorlar.

Kararsızlar partisi, değişen ve gelişen ihtiyaçları anlamayan geleneksel parti anlayışı ortamında büyümeye devam ediyor.