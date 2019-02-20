Yukarıdaki başlığı okuyunca, oh nihayet Yozgat’a da bir askeri birlik gönderecekler! diye düşünürken, haberin devamında “Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, seçim karargahlarını açacaklarmış…’’

Karargah askeri tabir olduğu için, bende saf saf askeri birliğe yordum… İnsanın sorası geliyor ve soru-yorum: Yozgat’ın parlamenterleri etkin noktalarda bulunan bürokratları, sizler ne iş yapıyorsunuz Allah aşkına… Kahvehaneler işsiz kaynıyor, işletmelerin yarısından fazlası kapısına kilit vurmuş, perişanlık gırtlağı geçmiş, imdat seslerini Allahtan başka duyan kalmamış haberiniz var mı..?

Bu memleket seçimden seçime mi hatırlanacak hiç mi bir sahibi çıkmayacak..? Hangi biriniz bir ekip teşkil ederek sayın Cumhurbaşkanın (Başkanın) Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın yanına gidip de “bir tabur veya bir Alay seviyesinde askeri birliği de Yozgat’a gönderir misiniz?’’ dediniz…

Kusura bakmayın ama sizler Yozgat’ı halen araaşı, Sürmeli türküsü, çalkaması ve gavurgasıyla anıyorsunuz ve hatırlıyorsunuz… Türkiye de en fazla göç veren şehirlerin başında geliyor Yozgat… Neden, niçin diye hiç kafa yoranınız var mı?

Çare arayan bulunur mu… Tarım zayıflamış, hayvancılık azalmış, sanayi desen yok, eee ne yapacak bu millet? Yorganını sıkıca sarıp düşecek Ankara, İstanbul yollarına… Irgatlık, kapıcılık ne iş bulursa sarılacak…

Hiç abartım yok, Ankara da üç dört apartman görevlisinden birisi Yozgatlıdır. Selam verip nöroyon diyorum, norek karşılığını alıyorum. Sonra Yozgat muhabbetine dalıyoruz. Bu kader mi? kadersizlik mi? Yoksa Yozgat’daki işsizliğin bedeli mi..? Eh bunun faturasını da Yozgatlım öder…