Olay dün sabaha karşı Karapınar-Konya kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Şarampole devrilen ve yanan TIR’ın kabininde Özcan Karakaya’nın cesedi bulundu. Karakaya'nın cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı. Otopsi raporunda, Karakaya’nın yangından önce başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü ve kafasının kesildiğini tespit edildi.

Cinayete Kaza Süsü Vermiş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri; olayla ilgili olabileceği şüphesiyle, aynı mahallede oturan Karakaya'nın meslektaşı Şakir T.'yi olay yerinden kısa süre sonra Karabağ Mahallesi’nde gözaltına aldı. Şakir T., polis ifadesinde “Kız kardeşim hakkında kötü konuştuğu için namus meselesi yüzünden öldürdüm” dedi. Kayseri’den hurda malzeme yüküyle Konya’ya döndükleri esnada yaşanan olayda, Şakir T.’nin cinayeti işleyip ardından TIR’a ateş vererek olayı kaza süsü vermeye çalıştığı belirlendi.

Şakir T. Adliyeye Sevk Edildi

Sağlık kontrolü sonrası Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şakir T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin nedeni olarak ileri sürülen namus meselesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.