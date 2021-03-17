Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı

Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde eğitim veren 10 kreş ve gündüz bakım evi için “Okulum Temiz Belgesi” aldı. Kreşlerde 10 gün boyunca yapılan denetimlerde idare odasından yemekhaneye, kazan dairesinden sınıflara ve çocukların eğitim malzemelerine kadar her yer TSE’nin uzman personelleri tarafından tek tek denetlendi. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda yer alan kriterleri sağlayan ve tamamlayan Yenimahalle Belediyesi’ne belgeyi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi.