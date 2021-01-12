Karantinayı ihlal edenlerin evinin önünde jandarmalı önlem

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)- DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan iki aileden 8 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Jandarma ekipleri karantinaya alınan 2 evin önünde nöbet tutmaya başladı.
Kaynaşlı ilçesi Yeşiltepe köyünde iki aileden 8 kişi karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan ve temaslıların bulunduğu evlerde yaşayanlar karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktı. Karantinayı ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye toplam 10 bin 407 lira para cezası uygulandı. Kaynaşlı Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bunun üzerine 2 ev için karantina kararı aldı. Kurul ayrıca, ikinci bir karara kadar jandarma ekiplerinin belirlenen 2 evin önünde nöbet tutmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma ekipleri her iki evin önünde nöbete başladı. Ev karantinası uygulanan ailelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak.

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