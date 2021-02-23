Karantinayı ihlal eden temaslı sürücü, arkadaşlarıyla gezerken yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da karantinayı ihlal eden temaslı sürücü Mehmet Ö. (20), 3 arkadaşını otomobiliyle gezdirirken polis tarafından yakalandı. Karantinayı ihlal ettiği için Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda yerleştirilen sürücü ve 3 arkadaşı hakkında da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para ceza uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Bankalar Caddesi’nde denetim yapan polis, durdurduğu 68 HV 085 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ö.’nün ‘HES’ kontrolünü kontrol etti. Ailesi koronavirüse yakalandığı ve temaslı olduğu için karantinayı ihlal ettiği ortaya çıkan Mehmet Ö., çağrılan ambulansla yurda yerleştirildi. Mehmet Ö. ve 3 arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

VALİ AYDOĞDU: EV GEZMELERİNİ BIRAKMAMIZ GEREKİYOR

Polisin denetimlerini yerinde inceleyen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da, herkesi tedbirlere uymaya davet etti. Aydoğdu, şunları söyledi:

”Aksaray’da normalleşebilmemiz için hep birlikte tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması gerekiyor. Bu pandemi sürecinde toplumun her kesimi çok sancılı günler yaşıyor. Okyanusları geçtik, artık derede boğulmamamız gerekiyor. Normalleşebilmemiz için kurallara herkesin uyması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu soğukta tüm caddelerde kontrol yapıyor. Tüm ekiplerimiz alanda. Artık ev gezmelerini tamamen bırakmamız gerekiyor. Bu kritik günleri en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Kurallara ciddi anlamda uyarsak 15 gün içerisinde normalleşme sürecimizi başlatabiliriz.”

FOTOĞRAFLI