Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’da 3 katlı binada çıkan yangını izlemek için sokağa çıkan mahalleli, polis ekiplerince evlerine gönderildi. Evleri yanan 4 kişilik ailenin koronavirüs nedeniyle de karantina altında oldukları öğrenildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesi Cevahir Sokak’ta meydana geldi. Gökhan Bakıcı’ya ait 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3’üncü kattaki daireyi sardı. Gökhan Bakıcı, eşi ve 2 çocuğu evden güçlükle dışarı çıktı. Gökhan Bakıcı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yasağa rağmen sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izleyen yaklaşık 30 kişi, polisin yoğun uğraşı sonucu evlerine gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenilen 4 kişilik aile, ambulansa alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI