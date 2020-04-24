Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında insanlar evlerine kapanırken, huzurlu bir ev yaşımı için ailelere tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde çocukların psikolojik sağlıklarının önemine vurgu yaptı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzm. Klinik Psikolog Dila Özçelik, uzatılan ve kapsamı genişletilen sokağa çıkma kısıtlamalarının bireyler ve aileler üzerindeki olası etkilerini değerlendirerek bu sürecin sağlıklı atlatılması için önerilerini paylaştı. Ev içerisinde artan sorumluluklarla birlikte dışarı çıkmanın ‘mümkün olmadığını’ bilmenin kişilerin tahammül sınırlarını zorlayabildiğini dile getiren Özçelik, “Sınırlanmış olma nedeniyle öfke patlamalarının artması ve maalesef aile içi şiddet bu süreçte artış gösteren problemler. Fransa’da bu süreçte yüzde 30 artış gösteren aile içi şiddet, evde kalış çağrıları ve sokağa çıkma yasaklarının arttığı bu dönemde ülkemizde de özellikle geçtiğimiz senenin aynı aylık verilerine oranla artış olduğu görülüyor. Dünya geneline baktığımızda ise aile içi şiddetin yüzde 40-60 arası bir oranla artmış olduğunu söylemek mümkün.” dedi.

BOŞANMALAR ARTIYOR

Artış gösteren değerlerden birinin de boşanma davası başvuruları olduğunu belirten Özçelik, “Özellikle İtalya ve Çin gibi sosyal izolasyon süreci oldukça uzun sürmüş olan ülkelerde bu oranların ciddi ölçüde arttığını görüyoruz. Benzer bir süreçten geçen ülkemizde de oluşabilecek bir diğer olumsuz sonuç bu oranların artışı olacaktır.” diye konuştu.





HEM BİREYSEL HEM DE AİLECE AKTİVİTELER ÖNEMLİ





Sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinin sağlıklı atlatılması konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, şunları söyledi: “Bu noktada her bireyin kendine ilk olarak sorması gereken soru ‘benim neye ihtiyacım var?’ olmalı. Kişinin ihtiyacı titizlikle hazırlanmış bir çalışma planı da olabilir, uzun uzun televizyon izlemek de olabilir. Burada önemli olan ihtiyacımızı belirleyebilmek ve ihtiyacımızı sağlamak adına kendimize alan açabilmek. Bununla birlikte aile içinde, bu süreci sağlıkla ve birlikte atlatabilmek adına atılabilecek en etkili adımlardan biri bağ kurmaya çalışmak. Zamanın çok az bir kısmını dahi ailece bir arada geçirip bir oyun oynamak, basit bir aktivite yapmak, birlikte bir film ya da dizi izleyip bunun üzerine tartışmak aile içi bireylerin arasındaki bağı kuvvetlendirecek küçük ancak etkili adımlardır. Bu sayede bireyler süreçten ötürü yaşamış oldukları olumsuz duyguların dışavurumlarını birbirlerine doğru yapmak yerine bir arada sakinleşebilmeyi ve keyifli duygular yaşamayı deneyimleyeceklerdir.”