Koronavirüs belası yetmiyormuş gibi şimdi de kadına yönelik şiddet salgını baş gösterdi. Salgın nedeniyle başlatılan karantina ve evde kalma önlemleri, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin artmasına yol açtı.

2019’un aynı dönemine göre kadına yönelik şiddet yüzde 38 oranında artarken, bu yıl karantina döneminde kimi haberlere göre 18 kimi haberlere göre de 21 kadın öldürüldü.

Uzmanlar ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren kuruluşlar bu döneme özel önlemlerin alınmasını savunarak acil önlem paketlerinin geliştirilmesini öneriyorlar.

Kadına yönelik şiddetin artmasının nedenini yaklaşık 25 yıldır Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren Diyarbakır merkezli KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, şöyle açıklıyor ”Biz kadınların tahammül gücü her zor duruma rağmen daha yüksek, evde kalmaya alışkınız. Evde vakit geçirmeyi biliyoruz, ama bu salgın dönemiyle birlikte erkekler de evde kalmak zorunda kaldılar. Yaş itibariyle evde kalanlar var. Ayrıca işini kaybettiği için gidecek yeri olmadığı için gidemeyen, evde kalan var. Her zor dönemin acısını kadınlardan çıkarmaya alışık erkekler var. Salgın döneminin yaratmış olduğu stresin, geçim sıkıntısının, işsizliğin ve bunun gibi durumların faturasını ödüyor kadınlar.”

Koronavirüs nedeniyle “Evde Kal” çağrılarına uyarak evlerine kapanan, ancak şiddetle daha çok karşı karşıya kalan kadınların durumunun çok vahim boyutlara ulaştığını ve aile içi şiddetin kaygısını taşıyan kadın örgütleri de, devletin bir an önce harekete geçmesini istiyorlar.

Gelin hep birlikte kadın derneklerinin uyarılarına ve çözüm önerilerine bir göz atalım

Canan Güllü – Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı:

Şiddet artıyor, telefonlarla yoğun şikayet alıyoruz. Bu son günlerde, fiziksel şiddete ilişkin daha fazla şikayet alıyoruz; “Nereye gideceğim, ne yapabilirim?” sorularını daha fazla alıyoruz ve kolluğa daha fazla kadın yönlendiriyoruz.



Acilen alınması gereken önlemler olarak; sosyal hizmet alanında çalışanlar desteklenmeli. Kamusal ve yarı zamanlı izinlerin bu alanda uygulanmaması ama aynı zamanda sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 7/24 esasının bozulmaması gerekiyor. Alo 183 hattında görevli çalışanların sayıca artırılması gerek. Kolluk içerisinde Aile İçi Şiddet Birimi mensuplarının, 65 yaş kararını takip etme, asayiş sağlama, alışverişe gitme, sokağı temizleme gibi konulardan uzak tutulması ve kendi alanlarında hizmet vermelerinin devamının sağlanması gerekir.

Avukat Aslı ARIHAN – Ankara Barosu Gelincik Merkezi

Bizim telefon hizmetimiz 7/24 açık, karar alamıyoruz ama kadınları sağlıklı bir şekilde yönlendirmeye, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorunlu bir dönem ve endişeliyiz, daha çok şiddet olacağı ve bu şiddetin görünmez olacağını düşünüyoruz. Hatlarımıza korona öncesi sürece göre çok az telefon geliyor. 6284 sayılı Kanun aracılığıyla kadınlar şiddet karşısında karakollardan hizmet alabilir. Karakoldan hizmet alamıyorlarsa karakolu bize bildirebilirler, biz görevini yerine getirmeyenleri şikâyet edebiliriz.

Adalet KAYA – Rosa Kadın Derneği

Bize şiddet başvurusu yapan kadınlar oldu. Arkadaşlar başvuru alıyorlar. Sosyal medya üzerinden, komisyonlarımız üzerinden veya birisinin yönlendirmesiyle çok hızlı bir şekilde başvuru alıyoruz. Kadınlara çağrım ise Lütfen, bizi arasınlar, bize ulaşsınlar, Bakanlığa ulaşsınlar, Bakanlığın ilgili birimlerine, kolluğa ulaşsınlar, yaygın hatları kullansınlar ve biz dayanışmayı, desteğimizi sürdüreceğiz. Kadın örgütleri olarak da ortak bir ruh ile hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu süreci ancak bu şekilde dayanışma ile kotarabiliriz. Hem toplumsal sağlık açısından hem de kadınların daha az şiddet görmesi açısından ortak hareket etmeli, hepimiz aynı şeyi hep bir ağızdan söylemeliyiz.

Koronavirüs belasını mutlaka yeneceğiz ama gerekli önlemleri almazsak daha birçok kadını şiddete kurban vereceğimize kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden kadın örgütlerinin çağrılarına devlet yetkilileri kulak vermeli ve bir an önce harekete geçmelidir.

Temas, mesafe ve izolasyon kuralına uyalım, korona belasını biran önce ülkemizden defedelim.