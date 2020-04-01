İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs karantinası altına alınmış kişilerin yüzde 54’ünün karantina sonlandıktan sonra da öksüren ve hapşıran kişilerden kaçındığını dile getiren Psikiyatrist Onur Okan Demirci, “Araştırmaya göre yüzde 26’sının kalabalık yerlere artık girmek istemediği, yüzde 21’inin halka açık hiçbir alana gitmediği saptanıyor.

Bu kişilerin normal hayatlarına dönme süreçlerinin birkaç aydan üç yıla kadar uzadığı görülüyor” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, “Bu araştırma bizlere karantina süreci sonrası hemen normal yaşamlarımıza dönebilmemizin o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Ne kadar sürede normale dönebileceğimizi ise karantina sürecinde alacağımız önlemler ile sürenin ve kayıplarımızın en aza indirilmesine bağlı olacağını rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.



“KISITLAMALAR TERS ETKİYE YOL AÇABİLİR”



Araştırmaların, karantina sürecinde alınan bazı kararların ters etkiye yol açabildiğini gösterdiğini belirten Demirci, “Örneğin; seyahat yasağı ve eve kapanma süreçlerinde insanların hastalık kaygısı ile birlikte nüfusun ve hastalığın yoğun olduğu bölgelerden az olduğu bölgelere gitmeye çalışarak hastalığı yanlışlıkla daha çok yaydığı durumlar görülüyor. Bu durum bize kısıtlamaların bile ters etkilere yol açabileceğini ve bu konuda oldukça dikkatli davranmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

