Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan tespit edildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Tayfun K.’nin (37), Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği belirlendi. Tayfun K., ambulansla yurda götürüldü.

Zonguldak Valiliği binasına öğle saatlerinde gelen Tayfun K.’nin, HES kodu sorgulamasında Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu belirlendi. Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan Tayfun K. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla valiliğe gelen sağlık ekipleri, Tayfun K.’yi yurda götürdü. Tayfun K. hakkında ayrıca adli işlem yapılacağı bildirildi.

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