Bugün 23 Nisan 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankarada açılışının 100. yılı. Bugün Perşembe. Bu gece kutsal Cuma gecesi, yarın da mübarek Ramazan.



Bu gece ilk Teravih namazı kılınacak ve bu gece oruç için sahura kalkılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar için bu akşam saat 21.00’de özel program yapılacağını duyurdu. Herkes sosyal medyadan haberleşti. TV’lerden duyurular yapıldı. Saat tam 21.00’de balkonlarda İstiklal Marşı söyleyeceğiz.

Ankara Etimesgut,Bağlıca mahallesi. Herkes balkonlarda.

Tam 21.00’de havai fişekler atılmaya, ışıklar yanıp sönmeye, İstiklal marşları okunmaya başlanıldı. Bu birlikte İstiklal Marşı söyleme etkinliği Meclis Başkanı’nın önerisi olmasına rağmen aynı saatte Sayın Cumhurbaşkanımız TRT kanallarında canlı yayında 23 Nisan konuşması yapmaktaydı. Bu konuşma saat 21.00’in öncesine veya sonrasına alınsa bütün millet saat 21.00’de TRT’nin işareti ve önderliği ile İstiklal Marşı söylemeye başlasa gerçekten büyük bir tarihi olay yaşanmış olacaktı.



Biz Kurt ailesi olarak gurbetteki yavrularımız, torunlarımız ile telefonda canlı yayın ile buluştuk. 3A’yı bir araya getirdik. Saat 21.00’de Amerika, Adana ve Ankara. İlk Meclisin açılışını Ankara Bağlıca’da hep birlikte kutladık. Özellikle Amerika’da bulunan torunlarımız Türkiye’de bir bayram yaşandığını görmüş oldular.



Milli Bayramımızla, Ramazan’ın aynı günde kesişmesi hem de Cuma gecesine rastlaması günü daha da anlamlı kıldı. Devlet ve millet kaynaşması koronavirüs karantinası yaşadığımız şu günlerde bizim için bir moral oldu. Geleceğe ait ümit verdi. Yıllardan beri özlediğimiz bir tabloyu sokağa çıkmanın yasak olduğu böyle kısıtlı bir günde yaşamak kısmetmiş. Çok şükür ki bunu da gördük.



Bu akşam sahura kalkılacak ve mazereti olmayan Müslümanlar yarın oruçlu olacak. Karantina günlerinde halkın oruçlu olması belki de sağlık açısından daha yararlı olacak. Toplu namazlar yine kılınmayacak. Toplu iftar yemekleri verilmeyecek. Misafirler olmayacak. Herkes kendi evinde bir Ramazan geçirecek. Umarız düşmeye başlayan bulaş sayısı daha da düşecektir.

TBMM açılışının 100. yılını gördük. Dileğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını da çok daha büyük çoşkularla kutlayabilmek. Huzur ve sağlık içerisinde.



Hepinizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik eder her yönden feyizli bir Ramazan geçirmenizi dilerim