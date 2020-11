Karamollaoğlu’ndan Avrupa’ya, İslamofobi tepkisi

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Antalya İl Başkanlığı Genel Kurulu’na video konferansla katıldığı toplantıda Avrupa’ya tepki gösterdi. İslamofobinin Avrupa tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Karamollaoğlu, “Kendileri üretiyor, sonra da bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar güya” dedi.

SP Antalya İl Başkanlığı Olağan Kongresi, delegeler ve partililerin katılımıyla Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre merkezine gelen partililer, fiziki mesafe kuralına göre oturup, maske ve hijyene dikkat etti. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partililere video konferans sistemiyle seslendi. Karamollaoğlu konuşurken partililerin büyük kısmı ellerindeki cep telefonuyla hem video kaydı aldı hem de sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Karamollaoğlu, konuşmasının başında pandemi nedeniyle video konferans yöntemine geçmek zorunda olduklarını söyledi.

Milli görüşçüler olarak yarım asırlık mücadelelerini bugün her zamankinden daha büyük şevk ve heyecanla millete aktarmak zorunda olduklarını kaydeden Karamollaoğlu, Türkiye’nin 7 önemli sorununu tespit ettiklerini, bu sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu söyledi.

‘SAADET PARTİSİ TÜM SORUNLARA VAKIFTIR’

Farklı fikre sahip kişiler olarak bir araya gelip, konuşma erdeminin kaybolduğunu anlatan Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de bir kalkınma olduğunu, ancak güçlenmeden bir kalkınma yaşandığını söyledi. Daha sıkı ve disiplinli çalışmak zorunda olduklarını da ifade eden Karamollaoğlu, “Bu yolda her türlü fedakarlığı yapacağız, mutlaka yorulacağız ama asla bu davadan vazgeçmeyeceğiz. İnançla ve azimle çalışmalıyız. Bu yıl yapılan kongrelerle ‘yeni bir döneme giriyoruz’ desek yanlış olmaz. Saadet Partisi tüm sorunlara vakıftır ve çözümü en iyi bilen siyasi partidir. Bu idealimizi halkımıza anlatmakla mükellefiz” dedi.

Toplumsal barışı tesis etmek ve kimseyle kavga etmeden meseleleri tartışacak bir ortam meydana getirmek istediklerini de ifade eden Karamollaoğlu, “En zıt fikirden insanlarla bir araya gelmek ve konuşmak zorundayız. Kavga etmeden ve birbirimize hakaret etmeden” dedi. Şeffaf yönetim ve denetlenebilirlik modelini benimsediklerini de anlatan Karamollaoğlu, hesap vermeyi usul haline getireceklerini ve kimsenin hesap vermeden kaçamayacağını söyledi.

AVRUPA’YA İSLAMOFOBİ TEPKİSİ

Temel Karamollaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinde son yıllarda ortaya çıkan İslam karşıtlığına da değindi. İslamofobiyi Avrupa’nın ürettiğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün Avrupa’da bir İslamofobi var. Kendileri üretiyor, sonra da bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar güya. Geçmişteki İslam topluluklarına, devletlere ve Osmanlı’ya bir bakın. Hristiyan’ı da Yahudi’si de başka bir inanca sahip olanlar da huzur ve barış içinde yaşamıştır. Daha 100 sene önce bu topraklarda her inanca sahip insanlar vardı. Anadolu’nun yüzde 30-40’ı Ermeni ve Rumlardan oluşurdu. Bilerek bunu bozdular, kutuplaştırıp, çarpıştırdılar, ardından da ayrıştırıp, huzuru bulmak için herkesi kendi memleketine gönderdiler. Ülkemiz de Avrupa ve başka yerlerde yaşayan Müslümanların sığınağı haline geldi. Tesadüfen olmadı. Bugün de bir siyasi kutuplaşma bizi perişan etmeye başladı. Birbirimizi sanki düşman gibi görüyoruz. Değiliz. Aynı ailenin içinde farklı siyasi partiden insanlar vardı. Kavga etmeden birbirimizi anlamak zorundayız.”

Karamollaoğlu’nun konuşmasının ardından divan kurulu aday listesi açıklandı ve il yönetimi için oylama işlemine geçildi. Oylama sonunda mevcut başkan Ramazan Düzen yeniden seçildi.

