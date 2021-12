KARAMOLLAOĞLU: HALK BÜTÇESİ DEĞİL, RANT BÜTÇESİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülke gündeminde yaşanan son gelişmelere ve dış politikada yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESMA ALTIN– Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülke gündeminde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’nin Hatay’a yönelik yapmış olduğu açıklamaya değinerek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu; “Bu açıklama son derece yersiz ve hadsiz bir açıklama olmuştur. Bölgemizde Rusya ve ABD gibi ülkelerin gölgesine sığınarak, o ülkelerin taşeronluğunu yapmak adına, böylesi çıkışlar yapmak, en çok da bu çıkışları yapan ülkelerin zararına olacaktır. İktidarın, Suriye özelinde ve bölgemiz genelinde uyguladığı yanlış politikaları eleştirdik, eleştiriyoruz da. Fakat Türkiye’nin Suriye’de bulunma gerekçeleriyle, Hatay’ın 82 yıl önce anavatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına da kimse düşmemelidir. Ortadoğu ve Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs, Türkiye’nin sigortasıdır. Herkes bu gerçeği görmek mecburiyetindedir” dedi.

‘SON DERECE YERSİZ VE HADSİZ BİR AÇIKLAMA’

Suriye meselesinin çözüme kavuşturulması için Türkiye’nin önemli bir rolü olacağını ifade eden Karamollaoğlu, şunları dile getirdi; “Suriye meselesinin, kalıcı ve sağlıklı çözümü ise, ancak ve ancak Türkiye’nin içinde olacağı, katkı vereceği bir formülle mümkündür. Her iki ülke de bu mantıkla hareket etmeli, emperyalist devletlerin planları üzerinden bir senaryoda figüran olmayı bir kenara bırakarak bir araya gelip, kalıcı çözüm için konuşmalıdır. Her iki ülke en az zarar, en çok fayda ile çıkacağı bir formül için birlikte gayret göstermelidir. Çözümün yolu budur. Haddini aşan mantıksız çıkışlar, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyecektir. Türkiye’nin başka ülkelerin topraklarında gözü yoktur, fakat başka ülkelerin bu tarz niyetleri karşısında da en ufak bir tahammülümüz olmayacağı herkes tarafından bilinmelidir. Türkiye ve Suriye yönetimi başta olmak üzere, tüm bölge ülkelerinin yöneticileri aklını başına devşirmeli; Rusya’nın, ABD’nin ve özellikle Büyük Ortadoğu Projesi peşinde koşanların oyuncağı olmamalıdır.”

‘SÖZDE BÜYÜME İLE VATANDAŞIMIZ HER GEÇEN GÜN FAKİRLEŞİYOR’

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu değerlendiren Karamollaoğlu, sözde bir büyümenin olduğunu iddia etti ve şunları ekledi; “Ekonomiye gelirsek anlaşılan bugünkü iktidar, ‘fakirleştiren büyüme tezi’ni hayata geçiren ilk iktidar olarak tarihe geçecektir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında; GSYH büyüme rakamlarına göre, 2013 yılından bu yana, 2019 yılı hariç, her yıl büyümüşüz. Peki, bu büyüme rakamı refahımızı artırdı mı? Yoksa insanımızı daha da fakirleştirdi mi sorusunun cevabı mühimdir aslında? Cumhuriyet tarihinde, dolar bazında kişi başına gelirin arka arkaya yedi yıl düşüş gösterdiği tek dönem; 2014-2020 yılları olmuştur. Savaş dönemlerinde, darbe dönemlerinde, dünya ekonomik buhranında dahi yaşanmamış bir refah kaybı yaşanmıştır bu son dönemde. Bu veriler, TL bazında büyümemize rağmen, artan nüfusla birlikte kişi başına refahımızın azaldığını göstermektedir. Yani sözde büyüyoruz ama insanımız her geçen gün daha da fakirleşiyor.”

Dolar kuru nedeniyle ülke genelinin gelirinin düşmesinin yanı sıra dar gelirlinin de milli gelirden aldığı payın azaldığını belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Özellikle son günlerde dolar kurundaki hızlı artışla birlikte ‘bordro mahkumu’ ücretlilerin geliri eriyip gitmiştir. Doları, serveti olan zengin kesim daha da zenginleşirken, dar gelirli daha da fakirleşmiştir. Asgari ücretlinin maaşındaki erime akıl almaz boyuta ulaşmıştır. İşte yılbaşında, yaklaşık 385 dolara tekabül eden bir asgari ücretlinin maaşı, bugün 206 dolar seviyelerine gerilemiştir. Şimdi yüzde 30-35 zam yapacaklarını söylüyor, bununla da övünüyorlar. Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe, enflasyon sürekli artıp, alım gücü de sürekli düştüğü müddetçe; yüzde 40 yapsanız ne olur, yüzde 60 zam yapsanız ne olur? Bugün yüzde 100 zam yapsanız bile, dolar cinsinden karşılığı ancak geçen seneye denk gelir; bunun adına da zam denmez.”

‘PARAMIZ PUL, ÜLKEMİZ PAZAR OLDU’

Döviz kurundaki dalgalanmaların yanında Türkiye’nin ucuz iş gücünün hakim olduğu bir Pazar haline getirilmeye çalışıldığını iddia eden Karamollaoğlu, şunları söyledi; “Reel efektif döviz kuru ise bu dönemde tarihin en düşük seviyesini gördü. Akıl dışı ekonomi politikaları, ülkemizi adete ucuz bir pazar haline getirdi. Paramız pul, ülkemiz pazar oldu. Bulgarlar Trakya illerimize, İranlılar Doğu illerimize artık günlük alışverişe geliyorlar. İstanbul, Antalya, Muğla yine aynı şekilde pek çok ülke vatandaşının akınına uğruyor. İnsanımızın fakirleştirilmesine büyüme diyenler bu duruma da ‘Turizm şahlanıyor’ diyeceklerdir ki diyorlar da zaten. Sadece bununla sınırlı kalmıyor bu durum. Türkiye, birilerinin iştahını kabartan bir ülke haline getirildi. Çok basit bir örnek; kendi insanımız ücreti ortalama 500 bin liradan başlayıp 1 milyon liraları aşan bir konutu ömür boyu çalışsa alamaz, hayal bile edemez. Fakat 40-50 bin dolar veya euro olunca bu rakam, başka ülke vatandaşları tarafından çerez gibi satın alınıyor. Ne diyordu geçmişte Sayın Erdoğan; ‘Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır.’ Gelin görün ki itibarımız her geçen gün örseleniyor, hem de iktidar bunu bilerek ve isteyerek yaptığını ifade ediyor artık.”

İktidar kanadından yeni bir ekonomi modelinin örnek alınacağına ilişkin yapılan açıklamalara değinen Karamollaoğlu, şunları aktardı; “Dövizle baş edemeyen iktidar, Türkiye’yi güya ‘Çin modeli’ ile kalkındıracakmış. Bu ‘Çin sevdası’ bugün değil, çok daha önceden başlamıştı bu arkadaşlarda. 19 yılı geride bırakan bir iktidarın, 20’nci yılında Türkiye’ye önerdiği model bu mu olmalıydı? Bir türlü makulü bulamıyor bu arkadaşlar, en büyük problemleri de bu; dünden bugüne değişimleri arasındaki açı farkı hep 180 derece. Bir tren bu hızla makas değiştirirse, sonu ne olur hepimiz tahmin edebiliyoruz.”

‘HALK BÜTÇESİ DEĞİL, RANT BÜTÇESİ’

Meclisteki bütçe görüşmelerine dikkat çeken Karamollaoğlu, görüşülen bütçe tablolarını değerlendirdi ve şunları kaydetti; “Bütçeler, iktidarların yol tutuş ve iş yapış tarzının en net göstergelerinden birisidir. Bu bütçeyi incelediğimizde gördüğümüz tablo ise üzücüdür. Bu bütçe halk bütçesi değil rant bütçesidir. Faiz giderleri yine büyük artış gösterecek. 2022 yılında 240 milyar lira faiz ödemelerine harcanacak. Bu harcama 2023 yılında 290 milyar liraya, 2024 yılında ise 320 milyar liraya yükselecek. Böylece 2024 yılında bütçe giderlerinin yüzde 14,8’ini faiz ödemeleri oluşturacak. Kazancın yüzde 15’i doğrudan faize gidecek demektir.”

Üretime yönelik değil tüketime yönelik bir bütçe belirlemesi söz konusu olduğunu iddia eden Karamollaoğlu; “Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesini incelendiğimizde; garanti ödemeleri kapsamındaki köprü, otoyol, tünel gibi yapıların işletmecilere cari transferle yaklaşık 20 milyar liranın aktarılacağı görülüyor. Bu tutarın 2023 yılında yaklaşık 24 milyara, 2024 yılında ise 26 milyar liraya yükseleceği öngörülüyor. Bu bütçede milletin derdine derman olacak hiçbir şey yok. Bu bütçede; emekli yoktur, asgari ücretli yoktur, memur, işçi, emekçi yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar yoktur. Çiftçi, üretici yoktur. Toplumun tamamı yok bu bütçede, küçük bir mutlu azınlık dışında. Alım gücü her geçen gün düşen insanımızın derdine derman olacak bir kalem yoktur. Çiftçimizin, KYK borcundan dolayı haciz gönderilen üniversite mezunu gençlerimizin borçlarını, en azından faiz yükünü sırtlarından alacak bir irade yoktur bu bütçede. Özetle; 2022 bütçesinde, bu iktidarın ülkeyi düze çıkarabileceğine dair hiçbir emare ve ümit ışığı görülmemektedir.” şeklinde konuştu.