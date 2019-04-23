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23 Nisan 2019
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Melih Kağan Yavuz
Melih Kağan Yavuz
Spor Gündemi ve Haberleri

Karaman’ın gururu Melih Kağan Yavuz

Editör Editör

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Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melih Kağan Yavuz, 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda tek erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda tek erkekler kategorisinde mücadele eden Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melih Kağan Yavuz, bronz madalya kazandı. Karaman badmintonunun başarılı sporcuları arasında yer alan Yavuz, elde ettiği bu başarı ile 07-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvası’nda ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

Başarılı sporcu Melih Kağan Yavuz’u tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Ankara’da düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından 875 sporcu katılım sağladığı 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda tek erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösteren sporcumuz Melih Kağan Yavuz’u kutluyorum. Melih örnek sporculuğunu elde ettiği başarılarla taçlandırıyor ve bizlere büyük mutluluklar yaşatmaya devam ediyor. Bu vesile ile sporcumuzun başarısında emeği olan herkesi tebrik ediyor, sporcumuza spor hayatında başarılar diliyorum” dedi.

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