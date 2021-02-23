Karaman’da vaka sayısı yükseldi, denetimler arttı

Ali Rıza ETCİ/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da, son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine başta karantina kararı alınan Ermenek ilçesi olmak üzerine kent genelinde denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, Karaman da koronavirüs vaka sayısı artış gösteren iller arasında yer aldı. Bunun üzerine kent genelinde denetimler artırıldı. Özellikle karantina kararı alınan Ermenek’te ilçe giriş ve çıkışları dahil olmak üzere farklı bölgelerde de polis kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, durdurulan sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüp, uyarılarda bulunuyor.

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