Karaman’da 3 ev, alev alev yandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Gökçeseki köyünde, Nebi Plan’a ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekiler, hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Plan’ın evinin bitişiğindeki Yusuf Başkara’nın evine, buradan da kardeşi Mustafa Başkara’nın evine sıçradı. Evler, tahliye edilirken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken, ahşap 3 ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ise mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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