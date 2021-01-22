Ana Sayfa Güncel Haberler Karaman’da 3 ev, alev alev yandı / Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Uzmanından dengeli yaşlanma için ipuçları: Akıl oyunlarını alışkanlık haline getirin
Yaşlılıkla birlikte gelen bazı hastalıklar nedeniyle, başkalarına bağımlı hale gelen 65 yaş üstü kişilerin sayısının arttığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü akademisyeni Ayşenur Kurt, “Zamanı ve yaşlanmayı durduramıyoruz fakat geçen zamanı ve yaşlanma sürecini kaliteli geçirme imkânını kendimize sunma şansına sahibiz. Bu süreci yavaşlatabilmemizin elzem yollarından biri olan egzersiz ile birçok olumlu sonuca ulaşabiliriz. Akıl oyunlarını alışkanlık haline getirin” dedi.
‘Gıda olarak tüketimi tehlike saçan balon balıkları alternatif ürün olarak kullanılabilir’
Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Türkiye'deki kıyılarda istilaya neden olan balon balıklarının kesinlikle yenmemesi...
FETÖ üyesi ‘mahrem abi ve abla’ gaybubet evinde yakalandı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle 2016'dan beridir firari olarak aranan 2 üst düzey örgüt sorumlusu, saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin askeri öğrencilerden sorumlu...
Yurda, kedi maması ambalajında ‘vücut geliştirme hapı hammaddesi’ getiren 4 kişi...
Davut CAN/ İZMİR (DHA)- Türkiye'ye Hindistan ve Çin gibi ülkelerden kedi maması ambalajlarının içinde vücut geliştirme hapı hammaddesi getiren ve sağlıksız koşullarda üretim yapanlara yönelik...