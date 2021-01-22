Karaman’da 3 ev, alev alev yandı (2)

ELEKTRİK KONTAĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Karaman’ın Ermenek ilçesi Gökçeseki köyündeki 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının, elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, aileler de enkaz başında bekliyor.

Evi tamamen yanan Nebi Plan, saat 03.00 sıralarında komşularının uyandırmasıyla yangını fark ettiğini belirterek, ”Evin yandığını söyledi. Hemen çıktık, müdahale ettik. İtfaiyeye haber verdik ama ne kadar da uğraşsak söndüremedik. Evler kül oldu. 3 aile olarak mağduruz” dedi.

Evinin büyük bölümünde hasar oluşan Abdullah Başkara da ”Saat 03.00 gibiydi. Beni Nebi uyandırdı. Yangın olduğunu söyledi. Evin her tarafını alev sarmıştı. Biraz müdahale ettik, söndüremedik. İşsizim şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Kardeş Yusuf Başkara da yangını duyup, ilk önce çocuklarını dışarı çıkardığını belirterek, ”Yan taraftaki komşularımızı da dışarı çıkardık. İtfaiyeye haber verdik. Gelip söndürdüler. Yapacak bir şey yok. İşsizim, ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu da bölgeye gelip, incelemelerde bulunarak, ailelerle görüştü.

FOTOĞRAFLI