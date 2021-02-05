Karaman’da 1 köy karantinaya alındı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yıl şehrimize 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapıyoruz. Sancaktepe Mahallemizde 8 bin metrekare alana inşa etiğimiz spor kompleksimizin yapımını da hız kesmeden sürdürüyoruz. ‘Sağlıklı yaşamanın temeli spordur’ diyerek tesislerimizin sayısını Keçiören’in dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz.” dedi.