Karaman’da 1 köy, karantinaya alındı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki okullarımızın bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Öğrencilerimizin daha yeşil, daha oksijenli bir ortamda eğitim almaları için ağaç dikme seferberliğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeşile ve doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için diktiğimiz her bir ağacımızı öğrencilerimize emanet ediyoruz.” dedi.