Karaköy Katlı Otoparkı’nda yıkım başladı

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Melihcan ÇALIŞKAN – Boğaçhan ÖZER – Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)- KARAKÖY Katlı Otoparkı’nda yıkım çalışmaları başladı. Çalışmayı takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu proje ortak akıl ve fikir birliği yapıldığında ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğinin de bir göstergesi. Şu anda yıkım başladı, yıkımla beraber toplamda 2 buçuk yıllık bir iş planı var” dedi.

‘Karaköy Meydan Projesi’ kapsamında yıkımına karar verilen 46 yıllık, Karaköy Katlı Otoparkı’nda yıkım çalışmaları bugün başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yıkım çalışmalarının başlangıcını takip etti. Yıkım çalışmalarının 3 ay süreceği, projenin tamamının ise 2.5 yıllık bir sürede tamamlanacağının öngörüldüğü belirtildi.

“2 BUÇUK YILLIK BİR İŞ PLANI VAR”

Çalışma hakkında bilgi veren İmamoğlu, “Buranın meydana dönüşmesi; otopark kapasitesinin burada yer altına alınarak otopark hizmetinin devam etmesi, yani hiçbir sıkıntıya uğramaması, aynı zamanda, buradaki meydanın da üst kullanımının yine kamu lehine sanat, kültür faaliyetlerinin olduğu ve şehrin bu sıkışmışlığında yaklaşık 7 bin metrekarenin üzerinde gerçekten hiç de farkında olmadan muazzam bir alanın, meydanın kazandırılmasını sağlayacak bir proje geliştirildi. Bu İstanbul adına gerçekten özenli bir çalışma. Ortak akıl ve fikir birliği yapıldığında ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğinin de bir göstergesi. Şu anda yıkımı başladı, yıkımla beraber toplamda 2 buçuk yıllık bir iş planı var. 2 buçuk yıl sonra bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını yüklenici Galataport’un sahibi olan firma üstlenmiştir. Yapıp, anahtar teslim İBB’ye teslim edecek. İBB burada hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği. Yani kazan-kazan mantığını içeriyor. Buradaki yatırımcıya sağlıklı bir çevre sunmanın karşılığında böyle bir kamu hizmeti alınması da bence yine yerel yönetim-özel sektör işbirliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olmuştur. Böyle bir güzel işi başarmanın, böyle bir yatırımı tabiri caizse İstanbullunun değil de yatırımcının buraya sunmasının, sağlanmasının güzel bir sonucunu yaşamanın keyfini ve gururunu yaşıyorum” dedi.

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OTOPARK HİZMETİ EYLÜL AYINDA SONA ERDİ, İŞLETMELER EKİM AYINDA KAPANDI

İstanbul’un ilk katlı otoparkı olan ve 600 araç kapasitesiyle günde ortalama bin 500 araca hizmet veren yapıda otopark kullanımları Eylül ayında durdurulmuş, 46 yıllık binanın giriş bölümünde hizmet veren işletmeler ise İBB ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler sonucunda Ekim ayında kepenk kapatmıştı. Yıkılacak binanın yerine İBB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen ‘Karaköy Meydan Projesi’ kapsamında 560 araçlık zemin altı otoparkı inşa edileceği bilgisi verilmişti. Çalışmaların tamamlanması sonucunda binanın bulunduğu 7 bin metrekarelik alanın proje kapsamında Karaköy Meydanı’na dahil olacağı öğrenildi.